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1 час назад

Канчельскис: победы «Амкала» и 2DROTS — шок! Блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов

Чемпионат.comиещё 1

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победы медийных команд «Амкала» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.

"Для меня это шок! Блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодёжь. Все кричали, что у нас футбол развивается — а где? Не стыдно? Просто позор. Молодёжь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг «Амкала» и 2DROTS. Я поздравляю ребят. Но все отмечали школу «Чертаново», кричали, что у них такая перспективная молодёжь, сказки рассказывали, лапшу на уши вешали. А тут их блогеры 3:0 размазывают. Ребята три раза в неделю собираются потренироваться, а потом пивка попить. Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счёт был бы такой же. Так безвольно проигрывать нельзя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Амкал» в серии пенальти вчера, 16 августа, обыграл красногорский «Зоркий» (1:1), а 2DROTS сегодня оказался сильнее «Чертаново» (3:0).

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