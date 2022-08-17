"Просто позор": Канчельскис о победе 2DROTS в матче Кубка России

«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодежь. Все кричали, что у нас футбол развивается — а где? Не стыдно? Просто позор. Молодежь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа», — сказал Канчельскис.