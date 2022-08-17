"Просто позор": Канчельскис о победе 2DROTS в матче Кубка России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал победы любительских клубов «Амкал» и 2DROTS в матчах 1/256 финала Фонбет Кубка России по футболу. Спортсмен оказался шокирован результатами матчей.
«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодежь. Все кричали, что у нас футбол развивается — а где? Не стыдно? Просто позор. Молодежь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа», — сказал Канчельскис.
При этом он поздравил футболистов «Амкалы» и 2DROTS, подчеркнув, что «ни в коем случае не умаляет их заслуг». Но и мимо проигрышей профессиональных клубов пройти не может. Особенно Канчельскиса задела школа «Чертаново» с ее «перспективной молодежью», о которой, если судить по показанным результатам, «сказки рассказывали и лапшу на уши вешали».
«Их блогеры 3:0 размазали. Ребята три раза в неделю собираются потренироваться, а потом пивка попить. Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счет был бы такой же. Так безвольно проигрывать нельзя», — заключил он.
Напомним, что вчера «Амкал» победил красногорский «Зоркий» в серии пенальти со счетом 8:7. Сегодня состоялся матч между еще одним любительским клубом 2DROTS и «Чертаново». Игра завершилось со счетом 3:0.