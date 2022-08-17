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1 час назад

«Барселона» приблизилась к возвращению Месси

Lenta.ru

Каталонская «Барселона» приблизилась к возвращению бывшего форварда команды аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщила журналиста Джемма Солер в эфире ESPN.

«Барселона» приблизилась к возвращению Месси
Фото: ReutersReuters

Отношения между руководством каталонцев и 35-летним нападающим заметно улучшились, отмечает репортер. Месси может вернуться в «Барселону» уже следующим летом.

12 августа стало известно, что Месси не попал в число номинантов на «Золотой мяч». Его отсутствие среди претендентов объяснили изменением критериев, согласно которым прежние заслуги футболиста перестали играть роль.

В начале августа сообщалось, что в «Барселоне» начали прорабатывать варианты трансфера Месси. В возвращении игрока заинтересован нынешний тренер каталонцев и бывший партнер аргентинца Хави Эрнандес.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Футбол,Лионель Месси,
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