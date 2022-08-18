В «Бешикташе» высказались о трансфере Дзюбы

Российского нападающего Артёма Дзюбы не будет в стамбульском «Бешикташе». Об этом в разговоре с журналистом «Чемпионата» поведал представитель турецкого гранда Сейчун Казанчи.

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«Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с «Бешикташем»? Нет, нам не нужен нападающий», - сказал гендиректор «орлов».

33-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита». Цвета «сине-бело-голубых» он защищал с 2015 года.