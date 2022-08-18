Нани встал на защиту Роналду

"Но Роналду уже не ребёнок. Он хорошо выступал во всех клубах, с разными игроками. Сейчас он в "МЮ", где тренер хочет построить сильную команду, что сделать непросто. И это не делается быстро. А у Криштиану нет времени ждать прогресса команды, её создания или следующего сезона. Он по-прежнему желает быть лучшим, забивать голы и находиться на вершине. Вот почему я считаю, что все его реакции нормальны", – приводит слова Нани издание Record.