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1 час назад

Нани встал на защиту Роналду

Soccer Newsиещё 1

Бывший игрок сборной Португалии Нани рассказал о том, как относится к своему бывшему партнеру по "Манчестер Юнайтед" и национальной команде Криштиану Роналду.

Нани встал на защиту Роналду
Фото: ReutersReuters

Нани обратил внимание, что сейчас "МЮ" играет плохо, а Роналду на это реагирует.

"Но Роналду уже не ребёнок. Он хорошо выступал во всех клубах, с разными игроками. Сейчас он в "МЮ", где тренер хочет построить сильную команду, что сделать непросто. И это не делается быстро. А у Криштиану нет времени ждать прогресса команды, её создания или следующего сезона. Он по-прежнему желает быть лучшим, забивать голы и находиться на вершине. Вот почему я считаю, что все его реакции нормальны", – приводит слова Нани издание Record.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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