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41 минуту назад

Мать Мбаппе поставила точку в конфликте с Неймаром

Евро-футбол.Ру

Мать Килиана Мбаппе высказалась о конфликтной ситуации, которая произошла между ее сыном и бразильским нападающим Неймаром.

Мать Мбаппе поставила точку в конфликте с Неймаром
Фото: ReutersReuters

После завершения недавнего матча против «Монпелье» (5:2) Неймар выразил недовольство, что Килиан является штатным пенальтистом клуба. Спустя некоторое время Мбаппе ответил, попросив руководство клуба избавиться от конкурента.

«В клубе все улажено, ситуация в порядке», - рассказала мама Килиана в интервью Sport.es.

Напомним, что Мбаппе был близок к переходу в мадридский «Реал» по окончании сезона-2021/2022. Стороны долгое время вели переговоры, но в итоге французский нападающий принял решение остаться в Париже.

Футбол,Реал,
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