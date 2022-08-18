Китайский автопроизводитель стал спонсором «Спартака»

Китайский автопроизводитель Chery стал новым спонсором московского «Спартака». Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Напомним, ранее партнёром «Спартака» был автомобильный бренд Nissan. Однако контракт сторон не был продлён.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».