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39 минут назад

Китайский автопроизводитель Chery стал спонсором «Спартака»

Чемпионат.comиещё 4

Китайский автопроизводитель Chery стал новым спонсором московского «Спартака». Соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Китайский автопроизводитель стал спонсором «Спартака»
Фото: ТАССТАСС

Напомним, ранее партнёром «Спартака» был автомобильный бренд Nissan. Однако контракт сторон не был продлён.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».

В сезоне-2021/2022 «Спартак» стал победителем Кубка России и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Летом у красно-белых сменился тренер — команду покинул Паоло Ваноли, на его место пришёл Гильермо Абаскаль.

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