Вернер объяснил уход из «Челси»

«Главное для меня – получать удовольствие от футбола. В «Челси» все шло не так, как мне хотелось бы. Я перестал получать регулярную игровую практику. Наверное, философия Томаса Тухеля не для меня. Поэтому я решил сделать следующий шаг. Я сейчас в том возрасте, когда хочется играть как можно чаще», - приводит слова форварда Bild.