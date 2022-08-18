Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

Вернер объяснил уход из «Челси»

Евро-футбол.Ру

Центральный нападающий Тимо Вернер, перешедший из лондонского «Челси» в «РБ Лейпциг», высказался насчет своего трансфера.

Вернер объяснил уход из «Челси»
Фото: соцсетисоцсети

«Главное для меня – получать удовольствие от футбола. В «Челси» все шло не так, как мне хотелось бы. Я перестал получать регулярную игровую практику. Наверное, философия Томаса Тухеля не для меня. Поэтому я решил сделать следующий шаг. Я сейчас в том возрасте, когда хочется играть как можно чаще», - приводит слова форварда Bild.

«РБ Лейпциг» купил 26-летнего нападающего за 20 миллионов евро. Вернер подписал с «быками» четырехлетнее трудовое соглашение.

Футбол,Томас Тухель,Тимо Вернер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители