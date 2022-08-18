«Наполи» объявил о подписании Джованни Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне перешёл из «Вероны» в «Наполи» на правах аренды. Об этом неаполитанский клуб сообщает на своей официальной странице в социальных сетях.

По сведениям источников, «Наполи» заплатит «Вероне» за аренду около € 3 млн. Также в договоре между клубами указана обязательная опция выкупа в размере € 12 млн. Контракт Симеоне с неаполитанцами будет действовать до 2027 года, а его годовая зарплата составит € 1,7 млн.