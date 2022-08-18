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1 час назад

«Бешикташ» никогда не интересовался Дзюбой

Газета.Ru

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби заявил, что турецкий клуб никогда не интересовался российским нападающим Артемом Дзюбой, передает «Спорт-Экспресс».

В турецком футбольном клубе открестились от сотрудничества с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Дзюба в социальных сетях опубликовал видео, на котором виднеется стадион турецкого футбольного клуба «Бешикташ».

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», — сказал Чеби.

Спортивный директор турецкого клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что команда сделала предложение российскому нападающему. Заработная плата Дзюбы в клубе может составить от €1,5 млн за год до €1,8 млн.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне футболист вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. Форвард до сих пор не нашел себе клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Позднее в клубе из столицы Татарстана сообщили, что игрок покинул расположение «Рубина».

Футбол,Ахмед Нур,Артем Дзюба,Зенит,
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