В турецком футбольном клубе открестились от сотрудничества с Дзюбой

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби заявил, что турецкий клуб никогда не интересовался российским нападающим Артемом Дзюбой, передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее Дзюба в социальных сетях опубликовал видео, на котором виднеется стадион турецкого футбольного клуба «Бешикташ».

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», — сказал Чеби.

Спортивный директор турецкого клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что команда сделала предложение российскому нападающему. Заработная плата Дзюбы в клубе может составить от €1,5 млн за год до €1,8 млн.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.