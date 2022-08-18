Ловчев: Ракицкий поможет Дзюбе в новой команде

— Это поможет в адаптации, ведь Ракицкий еще раньше перешел в эту команду. Неважно, что один русский, а другой украинец. Они оба футболисты, играли раньше за одну команду несколько лет. Ракицкий никогда особо не был политизирован. Всегда хорошо, когда в новой команде есть кто то, на кого можно опереться, — сказал Ловчев.