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1 час назад

Ловчев считает, что Ракицкий поможет Дзюбе в новой команде

Матч ТВ

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» сравнил Артема Дзюбу и Марио Балотелли, которые будут играть за одну команду.

Ловчев: Ракицкий поможет Дзюбе в новой команде
Фото:  ФК «Зенит» ФК «Зенит»

Ожидается, что официально о подписании контракта российского нападающего с «Адана Демирспор» будет объявлено в четверг. В составе турецкой команды есть украинский защитник Ярослав Ракицкий, который ранее был одноклубником Дзюбы по «Зениту».

— Сложно сказать, будет ли тренер новой команды Дзюбы использовать его в паре с Балотелли. Все будет зависеть от формы, в которой будут находиться нападающие. Балотелли тоже высокий форвард, но более разнообразный, чем Дзюба. Артем — это выдвинутый столб, Балотелли же действует по всему фронту атаки.

— За «Адана Демирспор» будет играть еще и Ракицкий. Это плюс для Дзюбы?

— Это поможет в адаптации, ведь Ракицкий еще раньше перешел в эту команду. Неважно, что один русский, а другой украинец. Они оба футболисты, играли раньше за одну команду несколько лет. Ракицкий никогда особо не был политизирован. Всегда хорошо, когда в новой команде есть кто то, на кого можно опереться, — сказал Ловчев.

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