"Конституция этому чинуше не указ?": глава РПЛ спровоцировал скандал

Глава фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Госдуме Сергей Миронов недоволен заявлением президента РПЛ Александра Алаева о крымских клубах. Ранее Алаев сказал:

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"Крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться в российский. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА".

А потом он сделал другое высказывание на эту тему: "Не стоит вопрос о том, принять ли в РФС крымские клубы. Стоит вопрос о развитии футбола".

"Президент РПЛ Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что ФИФА и УЕФА не признают Крым частью России.

То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!!!" - говорится в публикации депутата в соцсетях.

Напомним, Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован летом 2015 года. Организация проводит чемпионат, в котором принимают участие 8 команд.