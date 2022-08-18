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1 час назад

"Конституция этому чинуше не указ?" Депутат Миронов обратился к Генпрокурору из-за слов Алаева про крымские клубы

Rusfootball

Глава фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Госдуме Сергей Миронов недоволен заявлением президента РПЛ Александра Алаева о крымских клубах. Ранее Алаев сказал:

"Конституция этому чинуше не указ?": глава РПЛ спровоцировал скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться в российский. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА".

А потом он сделал другое высказывание на эту тему: "Не стоит вопрос о том, принять ли в РФС крымские клубы. Стоит вопрос о развитии футбола".

"Президент РПЛ Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что ФИФА и УЕФА не признают Крым частью России.

То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!!!" - говорится в публикации депутата в соцсетях.

Напомним, Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован летом 2015 года. Организация проводит чемпионат, в котором принимают участие 8 команд.

Россию отстранили от мирового футбола

На этой неделе Александр Алаев был избран президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ) на 5 лет. На этом посту он сменил Ашота Хачатурянца.

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