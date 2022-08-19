В Италии пытались очистить футбол от фанатов, как в России, но нашли решение лучше

Там тоже был свой Fan ID. Изменить систему помогли бойкоты и новый министр МВД.

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Fan ID впервые ввели в Италии – там пытались таким образом бороться с буйными ультрас. Министр МВД, который разрабатывал тот проект, настолько далёко пошёл в своих намерениях «очистить итальянский футбол», что даже запрещал фанатам некоторых клубов гонять на выездные матчи. Но в этой борьбе он оказался проигравшим: клубы и болельщики победили, добившись тех условий, которые устраивали всех.

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Это – большая история того, как проект с введением идентификационных карточек в Италии провалился в том виде, в котором был изначально задуман полицейскими.

Введению паспорта болельщика предшествовали массовые беспорядки. Всё перевернулось после смерти полицейского

Конец января 2007 года в итальянском футболе вышел насыщенным на события с участием фанатов. В последние выходные месяца произошло сразу несколько громких эпизодов:

болельщику «Ливорно» после стычки с фанатами «Фиорентины» потребовалось 20 швов;

в Бергамо фанаты «Аталанты» пытались атаковать тренерский штаб «Катании», в результате чего столкнулись с полицией в рукопашном бою;

в Серии D в судью с трибуны прилетел огромный барабан.

Но самым страшным событием тех дней стала смерть тренера любительского клуба «Саммартинезе» Эрманно Ликурси, который в концовке матча попытался разнять драку между фанатами и футболистами. 40-летний специалист оказался в эпицентре бойни: его повалили на землю и избили кулаками, нанося удары по лицу и голове. А потом добили ногой в шею, после чего у него случилось внутреннее кровотечение. Его пытались откачать, но все усилия оказались безрезультатными – Ликурси умер прямо на поле.

Матчи следующего тура во всех лигах начинались с минуты молчания. Меры безопасности были усилены – на игры стянули дополнительные отряды полиции. Кроме того, потенциально опасную встречу «Палермо» и «Катании» перенесли на вечер пятницы. Изначально матч должен был состояться в воскресенье, но на тот день были запланированы массовые празднования дня святой Агаты – самого важного религиозного праздника Катании.

Как оказалось позднее, ни одна из мер, предпринятая государственными органами, не помогла. В самом начале встречи фанаты «Катании» устроили пиротехническое шоу в честь праздника, но болельщики «Палермо» это не застали – из-за проблем с логистикой они не успели добраться до стадиона к стартовому свистку. Их запустили на трибуну только к началу второго тайма, после чего начался ад: на поле полетели дымовые шашки и петарды, а за пределами арены начались стычки фанатов «Палермо» с полицией. Чтобы урегулировать выходящую из-под контроля ситуацию, силы правопорядка пустили слезоточивый газ, дым от которого ветром разносился и по трибунам, и над полем. Судья был вынужден остановить матч и увести команды с поля на сорок минут. Болельщикам, которые задыхались от газа на секторах, бежать было некуда – на трибунах началась паника, которая вылилась в столкновения уже на стадионе.

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После матча, который всё же завершился после перерыва почти в целый тайм («Палермо» победил 2:1), стычки на улицах усилились. В полицию летели дымовые шашки, камни и бутылки, местами вспыхивали небольшие пожары. Драка в прямом эфире транслировалась телеканалом Sky, и выглядело это жутковато: улица была заполнена дымом, а полицейские в полном обмундировании безуспешно пытались оттеснить фанатов. Около сотни представителей правоохранительных органов были доставлены в местную больницу, из-за чего в там было объявлено чрезвычайное положение. Двое полицейских находились в тяжёлом состоянии, один из них в итоге скончался: инспектор Филиппо Рачити получил ранение головы после того, как в его машину кто-то кинул самодельную бомбу.

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Это событие перевернуло всё. Футбольные чиновники действовали быстро: в ту же ночь Федерация футбола Италии провела экстренное заседание, результатом которого стала приостановка на неопределённый срок всех национальных чемпионатов – как любительских, так и профессиональных. «Я потребовал остановить весь футбол в Италии, — сказал чрезвычайный комиссар итальянской федерации футбола Лука Панкалли с мрачным лицом. – Хватит. Это ситуация, о которой я не могу говорить. Потерять свою жизнь в 38 лет — это немыслимо. Это не спорт. Если не будут приняты радикальные меры, чемпионат не возобновится».

Через несколько часов после смерти полицейского Пьетро Ло Монако, управляющий директор «Катании», объявил о своей отставке. «Я любил футбол всю свою жизнь, — сказал он тогда. – Но я больше не вижу себя в этом виде спорта. С новостью о смерти полицейского я ухожу из футбола. Это больше не для меня». Вскоре его примеру последовал президент клуба Антонино Пульвиренти.

На следующее утро газета Ватикана L'Osservatore Roman вышла с заголовком на первой полосе: «Прошлой ночью умер итальянский футбол». Премьер-министр Италии Романо Проди выступил со схожей мыслью: «Настолько мощных сигналов мы не получали никогда. Наш спорт деградировал».

Таких заявлений государственные деятели не делали после того, как в стычках с полицией гибли болельщики, но этот момент наконец открыл им глаза на огромную проблему итальянского футбола. Легендарный кальчо погряз в историях о насилии, наркотиках и коррупции, а многочисленные конференции, на которых чиновники обсуждали, как же всё это изменить, не помогали. И политики решили, что корень проблемы – в фанатах, поэтому начали продумывать варианты, как с ними бороться.

В 2010-м во всех профессиональных лигах ввели Карту болельщика. Для её подтверждения нужно было идти в полицию

На одной из очередных конференций по предотвращению насилия на стадионах было найдено решение: ввести Карту болельщика (Tessera del tifoso), которая должна сочетать «потребности безопасности с интересами фанатов и клубов-организаторов». Главным идеологом нововведения был министр внутренних дел Роберто Марони – именно он работал над разработкой проекта, реализация которого должна была прекратить насилие на трибунах.

«Я за нулевую толерантность, – говорил он. – При необходимости установим ещё и металлодетекторы на входе».

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Пока велись обсуждения, как должна работать Карта болельщика, Марони вводил жёсткие ограничения для фанатов: так, на матчи «повышенного риска» (степень присваивала Национальная обсерватория по спортивным событиям) запрещали ездить фанатам гостевой команды, а некоторые матчи проводились и вовсе без болельщиков. «Никакой терпимости к насильственным проявлениям», – как мантру повторял министр, выбравший жёсткую линию репрессий по отношению к фанатам. Особенно досталось болельщикам «Наполи» – Марони за беспорядки в поезде по пути в Рим запретил им ездить на выездные матчи в течение всего сезона-2008/2009. Итальянские железные дороги тогда оценили ущерб от буйства фанатов в € 500 тысяч.

Национальная обсерватория по спортивным событиям – административно-консультативный орган, созданный при Министерстве внутренних дел Италии для реализации положений и организационных мер, а также для предотвращения и противодействия насилию во время спортивных мероприятий.

Марони оценивал результаты жёсткой политики позитивно: по его словам, серьёзные ограничения, которые МВД вводило для фанатов, позволили снизить количество насильственных случаев. Но по радио и ТВ говорили о другом: несмотря на сотни закрытых матчей, фанаты продолжали погибать и получать травмы. Марони же был непреклонен и убеждал, что пора вводить Карту болельщика. Была одна проблема: против выступали не только фанаты, но и клубы, которым из-за этого нововведения пришлось бы перестраивать многие процессы. А ещё терять деньги, потому что необходимость оформлять Tessera del tifoso, очевидно, привела бы к оттоку болельщиков с трибун.

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Система пропуска на стадионы по Карте болельщика должна была заработать летом 2009 года – со старта нового сезона. Итальянская Tessera del tifoso представляла собой карту, по виду схожую с банковской, но с одним важным отличием – на ней обязательна фотография владельца. Оформлять её нужно всем, кто хотел попасть на стадион, а также отправиться за своей командой на выездной матч. При регистрации на получение Карты болельщик должен указать все свои данные, а после пройти процедуру проверки в полиции: если за последние пять лет на фаната составлялись протоколы за хулиганские действия, в выдаче отказывали. Оформление сделали платным – в среднем € 10 – но пообещали различные льготы: ускоренный проход на стадион, скидки на мерч, привилегии при покупке билетов на международные матчи.

Однако клубы не спешили выполнять требования и активно выступали за отсрочку – к лету только «Интер» и «Милан» настроили работу системы по выдаче карт, а последние выпустили тысячи карточек без фото. Остальные же сопротивлялись, не понимая, зачем нужно вводить такие ограничения для фанатов. Логику не могли найти и в том, что болельщики без карты могли купить билет на выездной матч на любой другой сектор (хоть на фанатку хозяев) – Tessera del tifoso требовалась только для гостевого. В итоге Марони был вынужден выпустить циркуляр о переносе срока на 1 января 2010 года.

«Протест против Тессеры необоснованный и немотивированный, – выступал он. – Я тоже фанат, но люблю здравый смысл, и путь законности является фундаментальным. Любой может свободно выражать свое несогласие, но наше решение – мудрое и справедливое, и мы движемся вперёд».

Фанаты действительно активно выступали против – 5 сентября представители порядка 70 ультрас-групп провели протестный марш в Риме. В ноябре марш повторился. Открыто поддерживали их и в клубах. «Это показатель тоталитарного режима, — возмущался генеральный директор «Катании». – Мы уже потратили € 2 млн на соблюдение новых директив по безопасности. Этот же закон является неконституционным, поскольку запрещает вход на стадион даже тем, кто уже понёс наказание и отдал долг спорту и уголовному правосудию».

Клубы не просто так называли введение Tessera del tifoso неконституционным. Несколько законов противоречили друг другу

Сейчас немного уйдём от темы и вернёмся к нашему закону о Fan ID. В одном из его пунктов указано, что болельщику могут отказать в выдаче за намерение совершить правонарушение. При этом как будет устанавливаться намерение – никому непонятно. Вот и в итальянских указах был схожий момент, напрягавший фанатов.

В среде итальянских ультрас есть выражение «Статья 9», которое относится к ст. 9 Закона 41/2007. В ней содержались неотложные меры «по предотвращению и пресечению насилия» на футбольных матчах. Этот закон известен также как «Указ Амато» – по имени министра МВД Джулиано Амато, который подписал соответствующие бумаги спустя всего шесть дней после смерти инспектора полиции в Катанье. В апреле того же года в закон внесли поправки, которые ещё больше ужесточили принятые ранее ограничения.

за нанесение травм во время спортивных мероприятий болельщика могли закрыть на срок от 4 до 10 лет (раньше было от года до 7 лет), а за очень серьёзные травмы предусмотрено наказание от 8 до 10 лет (ранее – от 6 до 12 лет);

за баннеры, подстрекающие к насилию или угрожающие кому-либо, предусматривалось наказание от года до пяти лет;

– болельщика могли задержать на срок от 36 до 48 часов (а не на сутки);

количество билетов, которые могли продавать в одни руки, сократили с 10 штук до четырёх;

и самое важное, что так взбесило фанатов, – это запрет на выдачу, продажу или распространение билетов, карточек и абонементов любого вида и формата тем, кто получил запрет на посещение спортивных мероприятий (DASPO) или осуждён (необязательно с окончательным приговором) за преступления на стадионе. Теперь:

По сути, последний пункт означал, что болельщики с DASPO, полученным в любой отрезок времени с 1989 года (тогда приняли закон о банах), навсегда теряли возможность приобретать билеты. А это противоречило Конституции: в итальянской правовой системе не предусматриваются пожизненные запреты. При этом было ещё одно несоответствие: продажа билетов регулировалось Указом Пизану, согласно которому все билеты должны содержать личные данные болельщика, но единственными сведениями, которые клубы передавали органам безопасности, было количество проданных билетов и абонементов. То есть пункт статьи 9 о проверке данных в полиции был условным.

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Так было вплоть до введения Карты болельщика – в её оформлении последним этапом как раз была проверка данных клиента в полицейских реестрах на предмет наличия DASPO. Несостыковка была серьёзной, поэтому в августе 2009 года Марони издал министерский указ с уточнениями: в доступе на стадион должно быть отказано только тем, у кого есть действующий DASPO, и тем, кто был осуждён за преступления на стадионе за последние пять лет. «Каждый, на кого был наложен DASPO, в любом случае совершил достаточно тяжкое преступление, но по истечении срока запрета ещё сможет получить карту, – отвечал Марони бунтующим. – Те, кто говорит обратное, – врут. Наша цель — дать гарантии тем, кто хочет пойти, и посмотреть игру, и сделать это спокойно».

Но на деле же не всё выглядело так логично.

«Допустим, я зажёг дымовую шашку в целях общего перформанса, а главное управление полиции дало за это мне запрет на посещение стадиона, – говорил Лоренцо Контуччи, адвокат многих ультрас. – Потом я вернулся на стадион, а через три года уголовное дело, которое завели после зажигания той дымовой шашки, заканчивается каким-нибудь приговором. С этого момента в течение пяти лет (за вычетом уже года DASPO) я не могу покупать билеты и фан-карты. То есть я получаю очередной запрет, хотя ранее уже понёс наказание. Абсурд».

Так что объяснения министра и поправки никому не сделали легче – клубы продолжали тянуть с реализацией программы, а болельщики выступать против. Помимо указанного выше, фанатов не устраивало, что карта была ещё и банковской, а это значит, что отследить неугодного полиции человека становилось в разы проще. Ещё один неприятный момент – за одобрением о выдаче нужно было лично идти к главе местного управления полиции, потому что именно он решал, выдать болельщику карту или нет.

Многие клубы поддерживали фанатов, поэтому Марони в какой-то момент уже перешёл на угрозы: «Новые правила ставят в тупик только тех, кто не захотел вовремя адаптироваться. Те, кто думает, что продолжающаяся неудача в адаптации может заставить МВД передумать, знайте – так не будет. Об этих мерах мы говорили два года, и времени для их принятия было предостаточно. Если кто-то не приспосабливается, значит, он решил не соблюдать формальное обязательство перед министром внутренних дел, это повлечёт последствия».

Марони в своей борьбе преимущественно был одинок, но, безусловно, могуществен. Против выступали Мишель Платини, занимавший тогда пост президента УЕФА, игроки и президенты клубов, в том числе Даниэле Де Росси, Франческо Тотти и Мауро Дзампарини. Люди – как известные, так и не очень – говорили примерно об одном: почему в Англии, где тоже в какой-то момент власти взялись «искоренять насилие», не придумывали никаких идентификационных систем? Зачем карта болельщика, если на стадионах установлены камеры – неужели этого недостаточно? И главное – получается, что введение такой системы говорит о бессилии МВД в попытках разобраться с фанатским сообществом?

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Так или иначе, система заработала: с сезона-2010/2011 оформление карты болельщика стало обязательным для фанатов всех команд из профессиональных лиг. Клубы фиксировали снижение количества приобретённых абонементов, а МВД гордо отчитывалось о снижении насилия на стадионах на 90%.

Стало ли в итальянском футболе меньше насилия? Ответ фаната «Интера»: «Конечно же, нет».

В 2012-м на смену Карте болельщика пришла Карта лояльности. А спустя ещё пять лет систему фактически отменили

Протесты фанатов и клубов всё же сделали своё дело: чиновники за два года работы Tessera del tifoso поняли, что система устроена непорядочно, отталкивает болельщиков и доставляет всем сторонам сплошные неудобства. Процедура оформления действительно хромала: мало того, что за подтверждением нужно было идти к главе местной полиции, так ещё и для получения нужно было подписывать этический кодекс поведения, ссылка на который чаще всего отсутствовала в электронных анкетах (как и ряд пунктов с пояснениями).

Что предложили взамен? Fedelity card, или карту лояльности. В федерации говорили, что с её введением будет «меньше контроля за болельщиками, но больше ответственности клубов, которым необходимо упорядочить процедуры выдачи и предложить фанатам множество услуг». Изменилось ли что-то глобально? Нет.

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«Карта болельщика дала экстраординарные результаты, – говорил заместитель начальника Обсерватории по спортивным мероприятиям Роберто Массуччи, – Она будет по-прежнему необходима для выездных матчей. Однако теперь клубам необходимо улучшить функции карты – предложить скидки и льготы, чтобы повысить лояльность».

В полиции распространившимися новостями были крайне недовольны – там отрицали, что вместо Tessera del tifoso будет «какая-то карта лояльности». И это при том, что новый министр внутренних дел Анна Мария Канчельери, занявшая место Марони, лично решила, что нужно пойти навстречу болельщикам и не усложнять им жизнь.

Сам бывший министр грустно констатировал в своей социальной сети, что «буйные фанаты победили». В этой борьбе немалую роль сыграли клубы (в особенности «Рома»), которые разрабатывали различные инициативы, предлагая альтернативные карте болельщика варианты. Помог ещё и Государственный совет, который признал, что связывать карту с банковской системой незаконно. В выдаваемые болельщикам пластиковые карточки был встроен микрочип технологии RFID, с помощью которого специальные средства могут удаленно обнаруживать данные.

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Всё это убрали, оставив полицейские проверки и обязанность оформлять карту для посещения выездных матчей, но добавив несколько приятных бонусов и чуть упростив систему выдачи. Итальянские СМИ иронизировали: теперь болельщики обязаны оформлять себе карты, схожие с теми, на которые они копят баллы в супермаркетах. С одной лишь разницей – в случае с футболом это обязательно, если ты хочешь ходить на стадион.

Пять лет назад правила снова изменили. Как это работает теперь?

В 2017 году чиновники вновь пошли навстречу и клубам, и болельщикам: посещаемость падала, лояльность снижалась. Тогда был принят «Меморандум о взаимопонимании» – с тех пор наличие карты требуется только для матчей, которые правоохранительные органы расценивают как сопряжённые с высоким риском для общественной безопасности, а также для покупки абонемента. Некогда карта болельщика с жёсткими полицейскими проверками превратилась в карту привилегий без условия обязательного оформления. Каждый клуб сформировал свою программу лояльности для держателей карты, но в основном набор плюс-минус одинаковый: скидки на мерч и билеты, доступ к закрытым мероприятиям, первоочередное право на приобретение абонементов.