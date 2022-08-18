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27 минут назад

Назван единственный клуб, куда может перейти Роналду

Илья Родин

Спортивный комментатор Бен Джейкобс рассказал в статье для портала CBS Sports, что большинство топовых футбольных клубов отказались принять игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Только ФК «Боруссия» по-прежнему готов заключить контракт с ним.

Назван единственный клуб, куда может перейти Роналду
Фото: © REUTERS / ALBERTO LINGRIA© REUTERS / ALBERTO LINGRIA

Отмечается, что Криштиану показал хорошие результаты в сезоне 2021/2022, но у него не сложились отношения с руководством клуба. В настоящее время его агент Хорхе Мендес активно работает над «переездом» в дортмундскую «Боруссию».

Полиция вынесла предупреждение Роналду из-за инцидента с фанатом

Автор статьи пояснил, что немецкий ФК интересен Роналду в силу различных факторов. В частности, при переходе в Бундеслигу и удачных матчах он сможет стать первым игроком, выигравшим национальный чемпионат в Англии, Испании, Италии и Германии.

По данным Джейкобса, дортмундский клуб рассматривает различные варианты трансфера Роналду. Ему могут взять как в аренду, так и в основной состав. Он заменит выбывшего на неопределенный срок Себастьена Аллера, у которого врачи диагностировали рак яичка.

Обозреватель уточнил, что ранее обсуждалась возможность перехода нападающего в португальский «Спортинг», испанский «Атлетико», немецкую «Баварию». Но сделки сорвались по различным причинам, преимущественно, финансовым.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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