Назван единственный клуб, куда может перейти Роналду

Спортивный комментатор Бен Джейкобс рассказал в статье для портала CBS Sports, что большинство топовых футбольных клубов отказались принять игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Только ФК «Боруссия» по-прежнему готов заключить контракт с ним.

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Отмечается, что Криштиану показал хорошие результаты в сезоне 2021/2022, но у него не сложились отношения с руководством клуба. В настоящее время его агент Хорхе Мендес активно работает над «переездом» в дортмундскую «Боруссию».

Автор статьи пояснил, что немецкий ФК интересен Роналду в силу различных факторов. В частности, при переходе в Бундеслигу и удачных матчах он сможет стать первым игроком, выигравшим национальный чемпионат в Англии, Испании, Италии и Германии.

По данным Джейкобса, дортмундский клуб рассматривает различные варианты трансфера Роналду. Ему могут взять как в аренду, так и в основной состав. Он заменит выбывшего на неопределенный срок Себастьена Аллера, у которого врачи диагностировали рак яичка.