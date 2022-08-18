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1 час назад

Карпин прокомментировал переход Дзюбы в «Адану Демирспор»

Спорт день за днем

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Карпин прокомментировал переход Дзюбы в «Адану Демирспор»
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал», – приводит слова Карпина ТАСС.

Сегодня, 18 августа, «Адана Демирспор» объявила о заключении контракта с 33-летним футболистом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

На этой неделе «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата россиянина в новом клубе составит 1,5 млн евро в год.

Дзюба прошедший сезон провел в «Зените», за петербургский клуб он выступал с 2015 года. После завершения РПЛ-2021/22 спортсмен покинул сине-бело-голубых на правах свободного агента. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Дзюба по четыре раза выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Суперкубок России, а также дважды завоевывал Кубок страны.

«Адана Демирспор» по итогам прошедшего сезона заняла девятое место в турецкой Суперлиге. В новом сезоне команда Дзюбы одержала две победы в двух матчах.

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