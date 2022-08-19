«Это работает «по понятиям» или почему судьи в РПЛ забыли важнейшее правило

Разбор проблемы — с комментариями арбитра Игоря Федотова.

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В этом сезоне РПЛ мы видим, как судьи игнорируют важное футбольное правило. Например, в 5-м туре чемпионата пострадали «Крылья Советов» и «Зенит». Давайте разбираться в проблеме.

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Самарцы в матче с «Локомотивом» заработали пенальти уже на шестой минуте при счёте 0:0. Максим Глушенков подошёл к «точке» – и проиграл дуэль голкиперу Даниилу Худякову. В этом эпизоде Тин Едвай вбежал в штрафную своей команды до удара, тем не менее судья Евгений Кукуляк и его ассистенты на VAR не дали возможность «КС» перебить 11-метровый.

В центральной игре тура «Зенит» – ЦСКА арбитр поставил пенальти в ворота петербуржцев на исходе часа матча при счёте 1:0. На повторе хорошо видно, как два игрока армейцев вбегают в штрафную Михаила Кержакова ещё до удара Фёдора Чалова – это Хесус Медина и Милан Гайич (серб врывается в полукруг, который, напомним, для того и существует, чтобы футболисты соблюдали дистанцию в 9,15 метра). Тем не менее судья Павел Кукуян засчитал гол красно-синих, перевернувший ход матча.

Два разных эпизода – одно нарушение. Да, речь идёт о вбегании игроков в штрафную до удара при исполнении пенальти. Теперь, с появлением VAR, казалось бы, такие нарушения контролировать проще, но арбитры закрывают на них глаза.

Похожий момент был в новом сезоне и до этого. Когда «Оренбург» исполнял пенальти в матче с «Ростовом», Батраз Гурциев поспешил войти в штрафную. Судья Василий Казарцев подумал, что во второй раз исполнять 11-метровый не нужно, и у команды Марцела Лички появилась надежда на спасение при счёте 1:2.

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И в прошлом чемпионате – тоже случались. Достаточно вспомнить матч 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит». В концовке начудил тот же Кукуян. Сначала его действиям удивлялись петербуржцы, когда сочинец прервал атаку сине-бело-голубых с голом Малкома и поставил пенальти. А потом москвичи, так как Артём Дзюба сделал небольшой шаг в штрафную ещё до удара Андрея Мостового. Особенно громко возмущалась Зарема Салихова. Но тут Кукуян хотя бы последователен в своих решениях.

Между тем в том же сезоне несколькими месяцами ранее «Зенит» увидел в Лиге чемпионов другую трактовку подобных эпизодов. В выездном матче группового этапа с «Ювентусом» судья Алехандро Эрнандес Эрнандес на 58-й минуте при счёте 1:1 назначил пенальти в ворота петербургской команды. Пауло Дибала с «точки» промахнулся, однако испанский рефери после помощи коллег на VAR потребовал перебить 11-метровый, так как Вильмар Барриос и Деян Ловрен не вовремя забрели в штрафную. Удару аргентинца они никак помешать не могли, тем не менее Дибала получил ещё одну попытку и использовал её. Это был переломный момент игры в Турине.

Разумеется возникает вопрос: почему в одном и том же сезоне европейские судьи принимают в матчах с участием клубов РПЛ одни решения, а российские – противоположные. Но ещё более интересно узнать, как вообще сейчас взаимодействует судейский комитет РФС с руководством судейского корпуса УЕФА. С лета 2022-го во главе наших судей стоит профессиональный юрист Павел Каманцев – осталась та же команда, что была и при Ашоте Хачатурянце. Однако появлялась информация, что УЕФА и ФИФА обеспокоены этим, поскольку по регламенту Международной федерации футбола руководителем комитета должен быть бывший судья, ассистент или видеоассистент, который работал на высшем уровне. Более того, Каманцев возглавляет не только судейский комитет РФС, но и ЭСК (на правах председателя без права голоса). Есть противоречия с регламентом УЕФА, где, должно быть, не понимают стратегию нашего СК после подобных назначений. Тем более при отсутствии альтернативных фигур с профессиональным прошлом. Что за нехватка кадров такая?

Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов объяснил, как всё должно работать и как работает в России: «В футболе есть правило – все игроки должны быть на расстоянии 9,15 метра от бьющего пенальти. Если до удара игроки сократили это расстояние (вбежали в штрафную) – это нарушение правил. Раньше было так: Иванов говорил, что судья должен встать на расстояние метра от штрафной, а за судью никто не должен забежать.

Но не забывайте – в футболе часто работают «по понятиям». Это правило работает так. И «по понятиям» футболисты не должны забегать за арбитра, который и стоит как раз где-то в метре-полутора от штрафной площади. Этот зазор и есть тот самый допуск вбегания в штрафную, который себе позволяют судьи в разных странах.

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Дело в том, что к правилу относятся избирательно. Один раз могут заставить перебить, другой нет – смотрят, влияет ли вбегание в штрафную на бьющего, мешает ли оно ему. Но когда судье ставят оценку, то легко могут «убить» – снизить за вбегание в штрафную. То, что по понятиям можно делать в РПЛ, например, разрешать немного вбегать в штрафную, нельзя делать в Первой лиге. А что можно в Первой лиге – нельзя во Второй. Для главного арбитра самое важное, чтобы бьющий игрок не нарушил правила. Потому что в таком случае будет назначен свободный удар в пользу защищающейся команды.

Что касается VAR, то там следят за вратарём – чтобы он не отрывал ноги от лицевой линии. Главный должен успевать следить за вбегающим, но если что подсказать может и помощник».

Слова Федотова подтверждает случай из недавнего матча между «Муромом» и владимирским «Торпедо». При счёте 1:0 судья Егор Егоров назначил пенальти в ворота торпедовцев. Дмитрий Сысуев забил с «точки» – клуб из Владимира подал протест. По итогам рассмотрения дела ЭСК признала ошибку арбитра и прокомментировала своё решение, опубликовав информацию на официальном сайте РФС.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо Владимир» на 45+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что при выполнении 11-метрового удара игроком команды «Муром» №11 Дмитрием Сысуевым была нарушена процедура пробития удара, так как перед выполнением удара партнёр бьющего игрока команды «Муром» №23 Сергей Ильин явно вошёл в пределы штрафной площади до удара, в связи с чем гол не должен быть засчитан, а 11-метровый удар должен быть выполнен повторно, согласно правилам игры».

На повторе хорошо видно, что Ильин не забежал за судью и вообще никак не повлиял на эпизод «лишними метрами». Если есть негласное правило засчитывать такие голы, то в чём неправ Егоров? Очевидное противоречие.

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