«МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60 млн евро

По данным источника, англичане заплатят за бразильского футболиста € 60 млн. Кроме того, € 10 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Игрок будет зарабатывать в «МЮ» € 413 тыс в неделю.

В минувшем сезоне чемпионата Испании бразильский полузащитник принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В составе «сливочных» Каземиро выступает с 2013 года. Его соглашение с клубом из Мадрида рассчитано до лета 2025 года. По информации портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Каземиро оценивается в € 40 млн.