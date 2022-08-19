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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за Каземиро 60 миллионов евро

Газета.Ru

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует The Athletic.

«МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60 млн евро
Фото: ReutersReuters

По данным источника, англичане заплатят за бразильского футболиста € 60 млн. Кроме того, € 10 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Игрок будет зарабатывать в «МЮ» € 413 тыс в неделю.

В минувшем сезоне чемпионата Испании бразильский полузащитник принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В составе «сливочных» Каземиро выступает с 2013 года. Его соглашение с клубом из Мадрида рассчитано до лета 2025 года. По информации портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Каземиро оценивается в € 40 млн.

Ранее сообщалось, что аталонская «Барселона» заинтересована в переходе защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими.

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