Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Озвучены требования нового футбольного клуба к Дзюбе

Елена Прошина

Директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что в руководство клуба ждёт от Артёма Дзюбы высокой результативности. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Озвучены требования нового футбольного клуба к Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артем Дзюба официально перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это», – заявил директор клуба.

Кроме того, Гекхан Гектюрк добавил, что трансфер Дзюбы не станет проблемой для форварда Марио Балотелли, который прославился своим скверным характером и высокой конфликтностью. Сам же Дзюба уже успел пошутить о своей предстоящей встречи с Балотелли – в своих соцсетях футболист выложил постер фильма «1+1», на котором актёров из фильма заменили сами футболисты.

Ранее Артём Дзюба подробнее рассказал о своём трансфере в Турцию.

Футбол,Артем Дзюба,Марио Балотелли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители