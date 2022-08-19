Озвучены требования нового футбольного клуба к Дзюбе

Директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что в руководство клуба ждёт от Артёма Дзюбы высокой результативности. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».
Артем Дзюба официально перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это», – заявил директор клуба.
Кроме того, Гекхан Гектюрк добавил, что трансфер Дзюбы не станет проблемой для форварда Марио Балотелли, который прославился своим скверным характером и высокой конфликтностью. Сам же Дзюба уже успел пошутить о своей предстоящей встречи с Балотелли – в своих соцсетях футболист выложил постер фильма «1+1», на котором актёров из фильма заменили сами футболисты.
Ранее Артём Дзюба подробнее рассказал о своём трансфере в Турцию.