Озвучены требования нового футбольного клуба к Дзюбе

Кроме того, Гекхан Гектюрк добавил, что трансфер Дзюбы не станет проблемой для форварда Марио Балотелли, который прославился своим скверным характером и высокой конфликтностью. Сам же Дзюба уже успел пошутить о своей предстоящей встречи с Балотелли – в своих соцсетях футболист выложил постер фильма «1+1», на котором актёров из фильма заменили сами футболисты.