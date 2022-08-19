Черчесов обратился к покинувшему Россию Дзюбе

«Артем поздравил меня с победой, я его — с переходом и новым этапом в карьере. И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами», – рассказал Станислав Черчесов.