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1 час назад

Черчесов обратился к покинувшему Россию Дзюбе

Елена Прошина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Артёма Дзюбу и пожелал ему удачи в чемпионате Турции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Черчесов обратился к покинувшему Россию Дзюбе
Фото: ТАССТАСС

«Артем поздравил меня с победой, я его — с переходом и новым этапом в карьере. И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами», – рассказал Станислав Черчесов.

33-летний Артём Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Он был капитаном сборной России и тренировался у Черчесова.

Ранее директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что ожидает от Дзюбы 20 голов за сезон.

Футбол,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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