Черчесов обратился к покинувшему Россию Дзюбе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Артёма Дзюбу и пожелал ему удачи в чемпионате Турции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Артем поздравил меня с победой, я его — с переходом и новым этапом в карьере. И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами», – рассказал Станислав Черчесов.
33-летний Артём Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Он был капитаном сборной России и тренировался у Черчесова.
Ранее директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что ожидает от Дзюбы 20 голов за сезон.