Прагматичное «Динамо» встретится с изобретательным «Спартаком»

Что «Спартак», что «Динамо» с момента своей последней встречи в финале Кубка России сильно изменились. Если при бывшем тренере Паоло Ваноли красно-белые отдавали мяч сопернику и отвечали контратаками, сейчас команда преимущественно играет от себя. В этом заслуга ее нового наставника Гильермо Абаскаля.

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Ingram Publishing / Фотобанк Лори

«Спартак» также много бьет по воротам и часто забивает. При этом отбирать мяч у противника москвичи начинают еще на чужой половине поля. Успешно работает высокий прессинг. Взять хотя бы момент с голом Квинси Промеса в последнем матче с «Сочи». Полузащитник красно-белых Михаил Игнатов резко ускорился в направлении крайнего защитника Сергея Терехова и отобрал мяч. А потом отдал пас техничному голландцу. У того, кстати, сумасшедшая форма. Промес не только результативнее всех в лиге, но и полезен в качестве ассистента. Голевых у форварда всего на две меньше, чем у лидера списка, одноклубника Александра Соболева.

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Между тем «Спартак» по прошлым сезонам известен болельщикам своей нестабильностью, рассуждает комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков:

Олег Пирожков,комментатор «Матч ТВ»: «Спартак» уже как-то приучил к своей нестабильности в последние несколько лет, к болтанкам регулярным. Выигрыш Кубка в этом плане мало что изменил. Я вот думаю, что от «Спартака» все ждут, когда же они опять возьмут и найдут какую-то лужу на ровном месте. Но я не думаю, что так случится в игре против «Динамо», я думаю, что «Спартак» действительно фаворит — и не только по цифрам в начале сезона, но и по качеству игры. Шансы «Спартака», мне кажется, — в агрессивной, быстрой игре с быстрой доставкой мяча в чужую штрафную. От этого могут прийти голы».

Важную роль в предстоящем дерби могут сыграть приобретения столичных клубов. У «Спартака» это талантливый вингер из «Крыльев» Антон Зиньковский. Нападающий уже успел отличиться в матче с «Сочи». Новичок «Динамо» — крепкий центральный защитник Роберто Фернандес. Парагваец с момента своего прихода в команду играет только в старте. И две последние игры проводит надежно. Более того, с ним рядом прогрессирует юный Саба Сазонов. О том, что он будет стабильно играть в основе, еще месяц назад нельзя было и подумать. Однако с уходом Фабиана Бальбуэны расклад изменился.

Впрочем, предстоящая встреча — это прежде всего противостояние тренеров. Если у Абаскаля это смелый и инициативный футбол, то Йоканович приучает своих подопечных действовать прагматично. За это серба уже успели покритиковать, хотя «Динамо» еще ни разу не проиграло, а по количеству выигранных единоборств в чемпионате уступает только «Зениту». Хоть практичный стиль игры динамовцев не столь зрелищен, он может создать «Спартаку» серьезные проблемы, считает автор Sports.ru Александр Дорский:

Александр Дорский, автор Sports.ru: «Сейчас игра стала гораздо более серой, это связано как с потерями в составе, так и с тем, что тренер пришел всего лишь за три недели до начала нового сезона. Но, безусловно, это связано с требованием нового тренера Славиша Йокановича. С точки зрения обороны это гораздо менее агрессивная и активная игра, чем это было при Шварце. Поэтому, вероятно, это игра будет для «Спартака» сложнее, чем, например, неделю назад против «Сочи», где «Спартак» отдал мяч сопернику, играл на контратаках».

Помочь «Динамо» могут и родные стены. Стадион имени Льва Яшина в этом сезоне собирает примерно на 40% больше фанатов, чем арена «Спартака». И большая часть зрителей болеет за бело-голубых.