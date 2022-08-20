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1 час назад

Тренер "Торино" Юрич назвал Миранчука уникальным игроком для команды

Газета.Ruиещё 1

Тренер итальянского "Торино" Иван Юрич высказался о травме российского игрока команды Алексея Миранчука, передает Tuttomercatoweb.

"Очень жаль Миранчука": Тренер "Торино" о ситуации с игроком
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Очень жаль Миранчука. Он забил и теперь выбыл надолго. Это огромный недостаток, он уникальный игрок для нашей команды. Он будет усердно тренироваться, чтобы поскорее вернуться на поле", - сказал Юрич.

14 августа туринский клуб на выезде обыграл "Монцу" в матче первого тура Серии А со счетом 2:1. Миранчук открыл счет в первом тайме, забив в первом же матче после перехода в "Торино" из "Аталанты". Однако после первых 45 минут игры футболист был заменен из-за полученного повреждения. Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива".

Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн. 11 августа россиянин на правах аренды перешел в "Торино", который также выступает в Серии А. Ранее "Торино" опубликовал результаты медицинского обследования российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

Футбол,Иван Юрич,Алексей Миранчук,
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