"Очень жаль Миранчука": Тренер "Торино" о ситуации с игроком

Тренер итальянского "Торино" Иван Юрич высказался о травме российского игрока команды Алексея Миранчука, передает Tuttomercatoweb.

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"Очень жаль Миранчука. Он забил и теперь выбыл надолго. Это огромный недостаток, он уникальный игрок для нашей команды. Он будет усердно тренироваться, чтобы поскорее вернуться на поле", - сказал Юрич.

14 августа туринский клуб на выезде обыграл "Монцу" в матче первого тура Серии А со счетом 2:1. Миранчук открыл счет в первом тайме, забив в первом же матче после перехода в "Торино" из "Аталанты". Однако после первых 45 минут игры футболист был заменен из-за полученного повреждения. Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива".