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2 часа назад

"Локомотив" в меньшинстве разгромил "Химки" и одержал первую победу в сезоне РПЛ

ТАССиещё 9

Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях со счетом 3:0 обыграл подмосковные "Химки" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Арене-Химки".

"Локомотив" в меньшинстве разгромил "Химки"
Фото: ТАССТАСС

В составе "Локомотива" голы забили Джирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Марадишвили (90+1). На первой компенсированной к первому тайму минуте защитник "Локомотива" Марк Мампасси получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне РПЛ. Железнодорожники в пяти стартовых турах трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Московская команда выиграла первый официальный матч под руководством главного тренера Йозефа Циннбауэра, который возглавил команду 30 июня.

"Локомотив" поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в шести турах. "Химки" идут на девятой строчке, команда набрала семь очков. В следующем туре "Локомотив" примет "Оренбург" 28 августа, "Химки" 26 августа в гостях встретятся с "Сочи".

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