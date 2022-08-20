"Локомотив" в меньшинстве разгромил "Химки"

Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостях со счетом 3:0 обыграл подмосковные "Химки" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Арене-Химки".

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В составе "Локомотива" голы забили Джирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Марадишвили (90+1). На первой компенсированной к первому тайму минуте защитник "Локомотива" Марк Мампасси получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Локомотив" одержал первую победу в сезоне РПЛ. Железнодорожники в пяти стартовых турах трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Московская команда выиграла первый официальный матч под руководством главного тренера Йозефа Циннбауэра, который возглавил команду 30 июня.