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1 час назад

«Боруссия» проиграла «Вердеру», ведя в два мяча к 89-й минуте

Матч ТВ

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера» (2:3) в матче 3 го тура немецкой Бундеслиги, комфортно ведя в счете.

«Боруссия» проиграла «Вердеру», ведя в два мяча к 89-й минуте
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Авторами забитых мячей в составе хозяев стали Юлиан Брандт и Рафаэль Геррейру. Преимущество «Боруссии» в два мяча сохранялось вплоть до 89 й минуты. После этого Ли Бьюкенен, а затем Никлас Шмидт и Оливер Бёрк перевернули исход матча и принесли «Вердеру» сенсационную победу в концовке.

С 6 очками «Боруссия» оказалась на 6 м месте в турнирной таблице; «Вердер», вернувшийся в элитный немецкий дивизион, идет 7 м и имеет в своем активе 5 очков.

В другой встрече «Байер» на своем поле пропустил три безответных мяча от «Хоффенхайма», у гостей отличились Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер. Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле в стартовом составе «Байера», но был заменен на 76 й минуте.

«Байер» замыкает таблицу Бундеслиги, не набрав ни одного очка в трех матчах. «Хоффенхайм» — 5 й с 6 баллами.

Также в рамках 3 го тура «Майнц» в компенсированное время вырвал победу над «Аугсбургом» (2:1), «Вольфсбург» сыграл вничью с «Шальке» (0:0), а «Штутгарт» дома минимально уступил «Фрайбургу» (0:1).

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