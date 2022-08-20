«Боруссия» проиграла «Вердеру», ведя в два мяча к 89-й минуте

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера» (2:3) в матче 3 го тура немецкой Бундеслиги, комфортно ведя в счете.

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Авторами забитых мячей в составе хозяев стали Юлиан Брандт и Рафаэль Геррейру. Преимущество «Боруссии» в два мяча сохранялось вплоть до 89 й минуты. После этого Ли Бьюкенен, а затем Никлас Шмидт и Оливер Бёрк перевернули исход матча и принесли «Вердеру» сенсационную победу в концовке.

С 6 очками «Боруссия» оказалась на 6 м месте в турнирной таблице; «Вердер», вернувшийся в элитный немецкий дивизион, идет 7 м и имеет в своем активе 5 очков.

В другой встрече «Байер» на своем поле пропустил три безответных мяча от «Хоффенхайма», у гостей отличились Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер. Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на поле в стартовом составе «Байера», но был заменен на 76 й минуте.

«Байер» замыкает таблицу Бундеслиги, не набрав ни одного очка в трех матчах. «Хоффенхайм» — 5 й с 6 баллами.