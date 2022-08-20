"Ростов" сыграл вничью с "Сочи", не забив два пенальти

Футбольный клуб "Ростов" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Сочи" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ростов-Арене".

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Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Степан Мельников (83-я минута) и Николай Комличенко (92). У "Сочи" отличились Кристиан Нобоа (44, с пенальти), Артур Юсупов (69). Начало второго тайма было задержано из-за порванной сетки в воротах.

Ростовская команда в шести матчах не потерпела ни одного поражения, подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" занимает шестую строчку с десятью очками.