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1 час назад

"Ростов" сыграл вничью с "Сочи" в матче РПЛ, не забив два пенальти

ТАССиещё 11

Футбольный клуб "Ростов" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Сочи" в домашнем матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ростов-Арене".

"Ростов" сыграл вничью с "Сочи", не забив два пенальти
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе "Ростова" отметились Степан Мельников (83-я минута) и Николай Комличенко (92). У "Сочи" отличились Кристиан Нобоа (44, с пенальти), Артур Юсупов (69). Начало второго тайма было задержано из-за порванной сетки в воротах.

Ростовская команда в шести матчах не потерпела ни одного поражения, подопечные Валерия Карпина набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" занимает шестую строчку с десятью очками.

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В следующем туре "Ростов" 28 августа примет московский ЦСКА. "Сочи" 26 августа дома сыграет с подмосковными "Химками".

Футбол,Николай Комличенко,Артур Юсупов,Валерий Карпин,Кристиан Нобоа,
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