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48 минут назад

«Динамо» впервые с февраля 2021 года обыграло «Спартак»

Чемпионат.comиещё 19

«Динамо» прервало серию неудачных матчей со «Спартаком». В матче 6-го тура РПЛ бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 1:0.

«Динамо» впервые с февраля 2021 года обыграло «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Динамо» одержало первую победу в пяти последних матчах со «Спартаком». В предыдущих четырёх встречах «Спартак» одержал три победы, а ещё один матч закончился ничьей. В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» ещё в феврале 2021 года. Тогда бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 2:0 в розыгрыше Кубка России.

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На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.

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