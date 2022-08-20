Умяров извинился перед болельщиками за поражение от "Динамо"

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров принес извинения болельщикам команды за поражение от столичного "Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил в субботу журналистам.

Фото: ТАСС ТАСС

20 августа "Спартак" в гостях уступил "Динамо" со счетом 0:1. Гол на 27-й минуте забил Константин Тюкавин после ошибки Умярова.

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"Хочется извиниться перед болельщиками, перед командой уже извинился. Считаю, что полностью переиграли "Динамо", но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от какой-то ошибки. Что случилось? Сам не понял. Бывает - мяч попал в опорную ногу", - сказал Умяров.

По словам защитника "Спартака" Дениса Чернова, команда поддержала Умярова. "Мне кажется, что сегодня "Спартак" наиграл на победу. Эпизод с Умяровым - карма? Думаю, что никаких параллелей не надо проводить, Наиль отлично сыграл, все это видели, только вот эта помарка, но без ошибок не бывает. Безусловно, он расстроен и извинился, мы подобрали слова поддержки, надеюсь, что будет радовать своей игрой дальше", - сказал Чернов.

Также Чернов прокомментировал жеребьевку группового этапа Фонбет - Кубка России, по итогам которой "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом", самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". "Как зрители могут устать от таких матчей, как "Спартак" - "Зенит"? Наоборот, всем в плюс. Безусловно, хочется играть против хороших команд, "Зенит" - не исключение, больше матчей будет такого качества и накала", - добавил Чернов.