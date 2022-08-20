Джикия назвал общей ошибкой команды поражение "Спартака" от "Динамо"

Проигрыш московского футбольного клуба "Спартак" столичному "Динамо" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) является общей ошибкой команды. Такое мнение журналистам в субботу высказал защитник "Спартака" Георгий Джикия.
20 августа "Динамо" на своем поле победило "Спартак" со счетом 1:0, единственный мяч забил Константин Тюкавин после ошибки полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
"Ошибка Умярова? Это наша общая ошибка, не стоит выделять фамилии. Важно, что команда сразу поддержала его, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Почему проиграли, несмотря на 70% владения мячом? Потому что не забили голы, не реализовали свои моменты", - сказал Джикия.
"Если судить по игре, мы больше заслуживали победы, но в футболе такое бывает. Они воспользовались ошибкой, а потом играли по счету. Мы ожидали, что "Динамо" будет осторожно играть", - добавил футболист.
"Спартак" остался лидером турнирной таблицы с 13 очками. В следующем матче красно-белые 27 августа на выезде сыграют с воронежским "Факелом".