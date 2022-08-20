Джикия назвал общей ошибкой команды поражение "Спартака" от "Динамо"

"Ошибка Умярова? Это наша общая ошибка, не стоит выделять фамилии. Важно, что команда сразу поддержала его, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Почему проиграли, несмотря на 70% владения мячом? Потому что не забили голы, не реализовали свои моменты", - сказал Джикия.