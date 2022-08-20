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49 минут назад

«Торино» без Миранчука не смог обыграть «Лацио»

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«Торино» и «Лацио» поделили очки в матче 2 го тура итальянской Серии А, встреча завершилась нулевой ничьей.

«Торино» без Миранчука не смог обыграть «Лацио»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В составе «Торино» с первых минут на поле появился хорватский хавбек Никола Влашич, известный по выступлениям за ЦСКА. В итоге он отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

Российский хавбек туринцев Алексей Миранчук пропускал встречу из за повреждения.

Обе команды имеют в активе по 4 очка и вместе возглавляют турнирную таблицу на этот момент.

Также нулевой ничьей завершилась еще одна встреча тура между «Удинезе» и «Салернитаной», для обеих команд это первые набранные очки в чемпионате. Хозяева играли весь второй тайм вдесятером, на 45 й минуте прямую красную карточку заработал защитник «Удинезе» Науен Перес.

Футбол,Никола Влашич,Алексей Миранчук,
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