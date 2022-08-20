«Торино» без Миранчука не смог обыграть «Лацио»

«Торино» и «Лацио» поделили очки в матче 2 го тура итальянской Серии А, встреча завершилась нулевой ничьей.

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В составе «Торино» с первых минут на поле появился хорватский хавбек Никола Влашич, известный по выступлениям за ЦСКА. В итоге он отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

Российский хавбек туринцев Алексей Миранчук пропускал встречу из за повреждения.

Обе команды имеют в активе по 4 очка и вместе возглавляют турнирную таблицу на этот момент.