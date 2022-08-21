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58 минут назад

Дзюба опубликовал фото с тренировки в Турции

Елена Прошина

Российский форвард Артем Дзюба опубликовал фото с тренировки своего нового клуба «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24.ru.

Дзюба опубликовал фото с тренировки в Турции
Фото: TwitterTwitter

На снимке вместе с Дзюбой весело позируют украинский защитник Ярослав Ракицкий, итальянский нападающий Марио Балотелли и другие игроки.

33 летний Дзюба заключил контракт с турецким клубом по схеме «1+1». Его зарплата составит 1,8 млн евро с учетом бонусов.

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Сейчас «Адана Демирспор» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав шесть очков. Завтра, 22 августа, клубу предстоит тигра с «Фенербахче». Этот матч, скорее всего. станет дебютным для Дзюбы.

Ранее игрок поделился первыми эмоциями от нового клуба.

Футбол,Артем Дзюба,Ярослав Ракицкий,Марио Балотелли,
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