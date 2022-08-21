Дзюба опубликовал фото с тренировки в Турции

Российский форвард Артем Дзюба опубликовал фото с тренировки своего нового клуба «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24.ru.

Фото: Twitter Twitter

На снимке вместе с Дзюбой весело позируют украинский защитник Ярослав Ракицкий, итальянский нападающий Марио Балотелли и другие игроки.

33 летний Дзюба заключил контракт с турецким клубом по схеме «1+1». Его зарплата составит 1,8 млн евро с учетом бонусов.

Сейчас «Адана Демирспор» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав шесть очков. Завтра, 22 августа, клубу предстоит тигра с «Фенербахче». Этот матч, скорее всего. станет дебютным для Дзюбы.