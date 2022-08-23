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55 минут назад

Мостовой считает, что у Дзюбы появляется шанс побороться за еврокубки

Газета.Ruиещё 2

У Артема Дзюбы появляется небольшой шанс побороться за еврокубки в составе турецкого клуба, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Мостовой: У Дзюбы появляется шанс побороться за еврокубки
Фото: ТАССТАСС

"В чемпионате Турции сейчас играет много звездных возрастных футболистов, – цитирует Мостового сайт "Подмосковье сегодня". – Кроме Дзюбы и Балотелли, там выступают Дрис Мертенс, Марек Гамшик, Месут Озил.

Дзюба тоже способен качественно усилить "Адана Демирспор" даже в 34 года. Хотя он игрок настроения и выдает лучшие сезоны, когда чувствует, что на него полагаются". Мостовой также отмечает, что переезд в Турцию даже на меньший контракт – это шаг вперед для Дзюбы.

"Качество РПЛ падает, и турецкий чемпионат сейчас выглядит посильнее нашего, – добавляет Мостовой. – У Дзюбы появляется небольшой шанс побороться за еврокубки. Хотя переезд за рубеж в его возрасте – это всегда большой риск. Лет в 20 уезжать в иностранный клуб проще".

Футбол,Александр Мостовой,Марек Гамшик,СБОРНАЯ РОССИИ,
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