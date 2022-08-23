Мостовой: У Дзюбы появляется шанс побороться за еврокубки

У Артема Дзюбы появляется небольшой шанс побороться за еврокубки в составе турецкого клуба, считает бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
"В чемпионате Турции сейчас играет много звездных возрастных футболистов, – цитирует Мостового сайт "Подмосковье сегодня". – Кроме Дзюбы и Балотелли, там выступают Дрис Мертенс, Марек Гамшик, Месут Озил.
Дзюба тоже способен качественно усилить "Адана Демирспор" даже в 34 года. Хотя он игрок настроения и выдает лучшие сезоны, когда чувствует, что на него полагаются". Мостовой также отмечает, что переезд в Турцию даже на меньший контракт – это шаг вперед для Дзюбы.
"Качество РПЛ падает, и турецкий чемпионат сейчас выглядит посильнее нашего, – добавляет Мостовой. – У Дзюбы появляется небольшой шанс побороться за еврокубки. Хотя переезд за рубеж в его возрасте – это всегда большой риск. Лет в 20 уезжать в иностранный клуб проще".