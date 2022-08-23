Мостовой: У Дзюбы появляется шанс побороться за еврокубки

"В чемпионате Турции сейчас играет много звездных возрастных футболистов, – цитирует Мостового сайт "Подмосковье сегодня". – Кроме Дзюбы и Балотелли, там выступают Дрис Мертенс, Марек Гамшик , Месут Озил.

Дзюба тоже способен качественно усилить "Адана Демирспор" даже в 34 года. Хотя он игрок настроения и выдает лучшие сезоны, когда чувствует, что на него полагаются". Мостовой также отмечает, что переезд в Турцию даже на меньший контракт – это шаг вперед для Дзюбы.