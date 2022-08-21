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1 час назад

Английские фанаты попросили Абрамовича «вернуться» к Челси

Ura.Ru

Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях.

Английские футбольные фанаты обратились к Абрамовичу
Фото: ТАССТАСС

«Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24.

Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси».

«Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila.

Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.

Футбол,Тодд Боули,Роман Абрамович,
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