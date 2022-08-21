Английские футбольные фанаты обратились к Абрамовичу

Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях.

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«Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24.

Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси».

«Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila.

Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время.