Дело об изнасиловании с участием Роналду вновь открыли

Экс-модель Кэтрин Майорга, обвинившая португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в изнасиловании, подала апелляцию на решение суда США об отклонении ее гражданского иска к спортсмену. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным источника, Майорга требует денежной компенсации, однако не может добиваться уголовного преследования 37-летнего игрока. Отмечается, что модель пытается получить от футболиста около 79 миллионов долларов. В ближайшее время юристы Майорги поддержат ее апелляцию в суде в Сан-Франциско.

Напомним, осенью 2020-го года предприняла новую попытку судебных разбирательств с португальцем. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые модель публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду все отрицал.

В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.