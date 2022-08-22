Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Дело об изнасиловании с участием форварда "Манчестер Юнайтед" Роналду вновь открыли

Газета.Ru

Экс-модель Кэтрин Майорга, обвинившая португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в изнасиловании, подала апелляцию на решение суда США об отклонении ее гражданского иска к спортсмену. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело об изнасиловании с участием Роналду вновь открыли
Фото: АРАР

По данным источника, Майорга требует денежной компенсации, однако не может добиваться уголовного преследования 37-летнего игрока. Отмечается, что модель пытается получить от футболиста около 79 миллионов долларов. В ближайшее время юристы Майорги поддержат ее апелляцию в суде в Сан-Франциско.

Напомним, осенью 2020-го года предприняла новую попытку судебных разбирательств с португальцем. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний.

Впервые модель публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду все отрицал.

В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду согласен остаться в "Манчестер Юнайтед". На решение нападающего повлиял переход в "МЮ" бразильского хавбека Каземиро, вместе с которым Роналду выступал в мадридском "Реале". Трансфер Каземиро был важен для принятия такого решения португальцем, говорится в сообщении.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители