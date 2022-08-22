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41 минуту назад

Хвича Кварацхелия отреагировал на дубль в ворота «Монцы»

Чемпионат.com

21-летний грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за казанский «Рубин», в социальных сетях отреагировал на дубль в ворота «Монцы» (4:0) в матче 2-го тура чемпионата Италии.

Хвича Кварацхелия отреагировал на дубль в ворота «Монцы»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Дом, милый дом…» — гласит публикация Хвичи в одной из социальных сетей. К посту он прикрепил снимки с прошедшей встречи с «Монцей».

Примечательно, что в комментариях с успешным выступлением различными эмодзи его поздравил известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, в 1-м туре Кварацхелия отметился забитым мячом и результативной передачей в матче с «Вероной» (5:2). Таким образом, на его счету уже три гола в двух матчах – в настоящее время Хвича является единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А.

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