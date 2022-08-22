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2 часа назад

«Потрясающая ночь». Неймар выложил фото с Месси и Мбаппе после победы в матче с «Лиллем»

Чемпионат.com

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на разгромную победу своего клуба во вчерашней игре с «Лиллем».

«Потрясающая ночь». Неймар выложил фото с Мессипосле победы в матче с «Лиллем»
Фото: www.championat.comwww.championat.com

Футболист в одной из социальных сетей выложил фото с Месси и Мбаппе, подписав его «Потрясающая ночь. Вперёд, «ПСЖ».

Напомним, вчера, 21 августа, «Лилль» на своём поле принимал «ПСЖ». Встреча проходила в рамках третьего тура французской Лиги 1. Действующий чемпион Франции одержал разгромную победу со счётом 7:1.Хет-трик на свой счёт записал Килиан Мбаппе, дублем отметился Неймар, ещё по одному мячу забили Лионель Месси и Ашраф Хаккими.

Примечательно, что Килиан Мбаппе забил на первой минуте матча.

После трёх туров Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 9 очков. Парижане выиграли три матча из трёх.

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