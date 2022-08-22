КДК РФС рассмотрит нарушение со стороны ЦСКА в игре с «Ахматом»

Воскресная встреча шестого тура МИР РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. Незадолго до начала матча полузащитник «красно синих» Константин Кучаев почувствовал дискомфорт на разминке и был исключен из протокола. Однако хавбек наблюдал за командой в первом тайме со скамейки запасных, хотя по регламенту лиги это делать было запрещено. В начале второго тайма футболиста увели на трибуну.