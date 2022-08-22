КДК РФС рассмотрит нарушение со стороны ЦСКА в игре с «Ахматом»

Председатель контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что КДК РФС рассмотрит нарушение регламента чемпионата России со стороны московского ЦСКА в матче с грозненским «Ахматом».
Воскресная встреча шестого тура МИР РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. Незадолго до начала матча полузащитник «красно синих» Константин Кучаев почувствовал дискомфорт на разминке и был исключен из протокола. Однако хавбек наблюдал за командой в первом тайме со скамейки запасных, хотя по регламенту лиги это делать было запрещено. В начале второго тайма футболиста увели на трибуну.
— Сформирована повестка ближайшего заседания по матчам РПЛ. В игре «Химки» — «Локомотив» болельщики гостевой команды скандировали нецензурную лексику. Этим же отметились динамовские болельщики в матче «Динамо» — «Спартак». Кроме того, главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выходил за пределы технической зоны.
Что касается матча ЦСКА — «Ахмат», то КДК будет рассматривать нарушение регламента чемпионата со стороны ЦСКА. Речь идет о ситуации с Кучаевым, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Заседание КДК РФС состоится 25 августа.