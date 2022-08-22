Экс-игрок "Спартака" Павлюченко - об уходе Федуна: он жил командой

Бывший нападающий московского "Спартака" и лондонского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичного "Спартака". "Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Я слышал, что болельщики просили Федуна продать "Спартак". Ну... Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет. Федун внес большой вклад в развитие клуба. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека", - приводит слова Павлюченко "Спорт-Экспресс". Федун в июле покинул пост вице-президента "Лукойла". Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году. Напомним, в конце июля ходили слухи о том, что Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту главы московского "Спартака". Ранее в "Лукойле" рассказали о будущем "Спартака" после покупки клуба.