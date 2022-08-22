Леонид Федун обратился к болельщикам после продажи "Спартака"

Российский миллиардер Леонид Федун обратился к болельщикам московского "Спартака" после продажи пакета акций клуба и стадиона "Открытие банк Арена" нефтяной компании "Лукойл". "Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и не мог представить, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол. Я оставляю молодую конкурентноспособную команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед! Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой красно-белой команды "Спартак". Вперед, красно-белые! К новым титулам!" - гласит заявление Федуна, опубликованное на сайте клуба. Ранее сообщалось, что "Лукойл" объявил о покупке стадиона "Открытие банк Арена" в Тушино и 100% акции футбольного клуба "Спартак-Москва".