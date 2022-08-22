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1 час назад

Хавкин, Матыцын и Хачатурянц — главные претенденты на место руководителя в «Спартаке» после ухода Федуна — источник

Матч ТВ

Как стало известно «Матч ТВ», на место руководителя московского «Спартака» на данный момент претендуют три кандидата. Это Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц.

Как ожидается, решение по новому руководителю клуба может быть принято уже в этот четверг, 25 августа.

В понедельник пресс служба «Лукойла» сообщила, что компания приобрела 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадион «Открытие Банк Арена», а Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров клуба в связи с выходом из состава акционеров «красно белых».

Хавкин с 2012 года занимал пост вице президента — руководителя аппарата «Лукойла», с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров — руководителем аппарата совета директоров компании.

Федун обратился к болельщикам «Спартака»

Матыцын с 1997 года работает вице президентом «Лукойла», с 2017 года он — первый вице президент ПАО «ЛУКОЙЛ».

Хачатурянц — российский менеджер и спортивный функционер, бывший президент Российской премьер лиги.

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