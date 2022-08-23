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1 час назад

Юран рассказал о своей мечте стать главным тренером "Спартака"

Газета.Ruиещё 4

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о своем желании возглавить столичный «Спартак».

Юран мечтает о "Спартаке"
Фото: Газета.руГазета.ру

«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.

Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — передает слова Юрана «РБ Спорт».

8 августа стало известно о расставании Юрана с «Химками». К этому моменту после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане набрали семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимали седьмое место в турнирной таблице.

В СМИ появилась информация, что причиной отставки специалиста из подмосковной команды мог стать тот факт, что в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч, результат которого помог бы «Химкам» сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России.

Юран возглавил красно-черных в прошлом сезоне. Под его руководством «Химки» смогли спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковный клуб переиграл бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск». Это был его уже третий приход в подмосковный клуб.

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о дебюте российского нападающего Артема Дзюбы за турецкий клуб «Адана Демирспор».

Футбол,Властимил Петржела,Сергей Юран,Зенит,Спартак,
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