Юран мечтает о "Спартаке"

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о своем желании возглавить столичный «Спартак».
«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.
Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — передает слова Юрана «РБ Спорт».
8 августа стало известно о расставании Юрана с «Химками». К этому моменту после четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане набрали семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимали седьмое место в турнирной таблице.
В СМИ появилась информация, что причиной отставки специалиста из подмосковной команды мог стать тот факт, что в конце прошлого сезона Российской премьер-лиги он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч, результат которого помог бы «Химкам» сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России.
Юран возглавил красно-черных в прошлом сезоне. Под его руководством «Химки» смогли спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковный клуб переиграл бывшую команду Юрана — «СКА-Хабаровск». Это был его уже третий приход в подмосковный клуб.
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