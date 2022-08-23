Юран мечтает о "Спартаке"

«Хотел бы я тренировать «Спартак»? Спросите у любого тренера, ответ будет такой: однозначно да! У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и в мире.



Задача у этой команды одна — стать чемпионом России и выиграть Кубок! Поэтому, конечно, тренировать «Спартак» — мечта любого специалиста!» — передает слова Юрана «РБ Спорт».