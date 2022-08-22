Что остается в «Спартаке» после Леонида Федуна

Вот теперь круг действительно замкнулся.

Фото: VK.COM/FCSM_OFFICIAL VK.COM/FCSM_OFFICIAL

Всё! Федун больше не владеет «Спартаком» – теперь официально. Спустя 18 лет у клуба будет новый босс. По такому случаю Федун выступил с заявлением. Полностью его можно прочитать тут. Ну а самой любопытный отрывок – про наследие.

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«Я оставляю конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион». Леонид Федун, бывший владелец «Спартака»

Давайте по порядку.

1. Про молодую команду. «Спартак» является седьмым клубом РПЛ по возрасту согласно Transfermarkt. Средний возраст – 24,4 года. Моложе составы у «Ростова», «Динамо», ЦСКА, «Крыльев», «Локомотива» и «Краснодара». Наверное, если бы последние три клуба говорили о молодом составе, то это было бы актуальнее. Ну да ладно. Будем считать, что молодой состав в половине команд РПЛ.

2. Про амбициозного тренера. Прошло лишь шесть туров, и Абаскаль скорее превосходит ожидания. А вот характеристика «амбициозный тренер» – это, по сути, штамп. Любого тренера можно назвать амбициозным. Так говорят, когда сложно придумать что-то другое. Кстати, слово «молодой» больше подходило бы именно тренеру, а не составу. Хотя это тоже мелочь.

3. Про великолепный стадион. Тут вроде не должно быть вопросов. Этот аргумент каждый раз относят к достижениям Федуна в «Спартаке». С точки зрения болельщика это действительно так: удобная арена, достаточно вместительная, рядом метро, уникальный дизайн, фирменный магазин, клубный музей. Опустим момент, сколько земли досталось под застройку местности в рамках проекта, включающего в себя стадион.

4. Про высокопрофессиональную команду менеджеров. Вот это выглядит самым интересным словосочетанием во всём заявлении. Если предыдущие пункты можно было принять с ироничной улыбкой, то здесь уже становится несмешно.

Начнём с того, что в «Спартаке» отсутствует спортивный директор. Его просто нет. Есть гендир Мележиков, но это не тот человек, который должен заниматься трансферами. Ими при нём занимался Газизов, потом Попов, а затем Каттани. А ещё были разные люди, которые что-то советовали Федуну.

Не будем принижать способности других менеджеров. Директор музея «Спартака» Алексей Матвеев явно находится на своём месте, а Артём Ребров (технический координатор) – вообще один из самых адекватных людей в нашем футболе. И всё же их роли явно не ключевые. С точки зрения бюджета основа – это трансферы, переподписание контрактов с игроками и тренерами.

Коммерческие доходы – это замечательно, и подорожавший ТВ-контракт — тоже, но такое всё равно остаётся на втором плане. Даже если вдруг «Спартак» станет чемпионом, то по улучшенным контрактам получит от лиги около € 13,5 млн. Это включая доходы от телетрансляций, титульного спонсора и генерального спонсора РПЛ. Примерно столько стоил провальный трансфер Педро Роши (ну или Гуса Тиля). А если ещё учитывать зарплату игроков…

Все понимают, кто на самом деле настаивал на трансфере Ларссона. И какие удивительные критерии звучали при выборе тренера. Сейчас даже не берём уровень экспертизы, а просто фиксируем: ключевого менеджера в «Спартаке» нет.