​Газизов: «Меня Федун обманул»

Шамиль Газизов, который в своё время занимал должность генерального директора «Спартака», высказался об уходе из клуба Леонида Федуна. В понедельник было объявлено о том, что все 100% акций «красно-белых» теперь принадлежат «Лукойлу».

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Газизов сказал «Спорту День за Днём», что он не хотел бы комментировать уход Леонида Федуна из «Спартака».

Ответил Газизов и на вопрос, будет ли он продолжать судиться с теперь уже бывшим владельцем «Спартака».

«Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу», - высказался Газизов.