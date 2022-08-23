Крым готов присоединиться к ФНЛ

«Мы все надеемся на положительные итоги. У нас развивается футбол, есть профессиональная лига из восьми команд, хорошая инфраструктура на полуострове. За последние годы она стала еще лучше. В Ялте отремонтировали новый стадион, в Симферополе привели в порядок стадион сборной команды. Поэтому мы ждем только положительных результатов», — цитирует Бородкина «Матч ТВ».