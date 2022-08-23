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54 минуты назад

Глава Крымского футбольного союза заявил о готовности клубов войти в число участников ФНЛ

Газета.Ruиещё 7

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что местные клубы готовы к интеграции в российские профессиональные лиги, поэтому он надеется на положительное решение по итогам визита комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Крым готов присоединиться к ФНЛ
Фото: Риа НовостиРиа Новости

«Мы все надеемся на положительные итоги. У нас развивается футбол, есть профессиональная лига из восьми команд, хорошая инфраструктура на полуострове. За последние годы она стала еще лучше. В Ялте отремонтировали новый стадион, в Симферополе привели в порядок стадион сборной команды. Поэтому мы ждем только положительных результатов», — цитирует Бородкина «Матч ТВ».

ФНЛ 22 августа по итогам заседания президиума объявила о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции в чемпионат России по футболу.

Сообщалось, что в ближайшее время состоится визит в Крым делегации ФНЛ, которая оценит ситуацию на месте.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Министерство спорта планирует создать единую лигу для футбольных команд Крыма, ДНР и ЛНР.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался за включение крымских команд в состав участников ФНЛ.

Футбол,Вячеслав Колосков,РФС,
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