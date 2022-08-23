Крым готов присоединиться к ФНЛ

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что местные клубы готовы к интеграции в российские профессиональные лиги, поэтому он надеется на положительное решение по итогам визита комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Мы все надеемся на положительные итоги. У нас развивается футбол, есть профессиональная лига из восьми команд, хорошая инфраструктура на полуострове. За последние годы она стала еще лучше. В Ялте отремонтировали новый стадион, в Симферополе привели в порядок стадион сборной команды. Поэтому мы ждем только положительных результатов», — цитирует Бородкина «Матч ТВ».
ФНЛ 22 августа по итогам заседания президиума объявила о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции в чемпионат России по футболу.
Сообщалось, что в ближайшее время состоится визит в Крым делегации ФНЛ, которая оценит ситуацию на месте.
Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге. Министерство спорта планирует создать единую лигу для футбольных команд Крыма, ДНР и ЛНР.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался за включение крымских команд в состав участников ФНЛ.