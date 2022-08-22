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1 час назад

Роналду не попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ливерпулем"

Газета.Ruиещё 5

Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/2023 против «Ливерпуля».

Роналду снова оставили на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

Также с первых минут на поле не выйдет и капитан «Манчестера» Гарри Магуайр.

Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Оля Траффорд». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ, не сумев набрать ни одного очка. «Ливерпуль» располагается на 15-й позиции, набрав лишь два балла в двух встречах.

Ранее британский журналист Пирс Морган раскритиковал Уэйна Руни за обсуждение Криштиану Роналду и советы английскому клубу избавиться от 37-летнего португальца.

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