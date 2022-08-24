Игрок «Динамо» перешел в итальянский клуб

Переход хорватского полузащитника «Динамо» Николы Моро в «Болонью» согласован и подтвержден, пишет итальянский инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, 24 летний футболист перебрался в клуб Серии А на правах аренды с опцией последующего выкупа за 6 млн евро. О том, является ли этот пункт сделки обязательным, не сообщается, но Скира отмечает, что контракт заключен по схеме «1+4» до 2027 года.
Моро перешел в московское «Динамо» из загребского летом 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в МИР РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.