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1 час назад

Переход Моро из «Динамо» в «Болонью» состоялся — СМИ

Матч ТВиещё 6

Переход хорватского полузащитника «Динамо» Николы Моро в «Болонью» согласован и подтвержден, пишет итальянский инсайдер Николо Скира.

Игрок «Динамо» перешел в итальянский клуб
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным журналиста, 24 летний футболист перебрался в клуб Серии А на правах аренды с опцией последующего выкупа за 6 млн евро. О том, является ли этот пункт сделки обязательным, не сообщается, но Скира отмечает, что контракт заключен по схеме «1+4» до 2027 года.

Моро перешел в московское «Динамо» из загребского летом 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в МИР РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.

Футбол,Никола Моро,Динамо,
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