УЕФА предостерег РФС от включения крымских клубов в ФНЛ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал новость о возможном включении крымских команд в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

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В организации заявили, что подобный ход не найдет поддержки с ее стороны.

«Как указывалось ранее, мы напоминаем, что решение об участии крымских клубов в соревнованиях, организованных РФС, принято на Исполкоме УЕФА в декабре 2014 года.



Они не могут участвовать», — сообщили в пресс-службе организации Metaratings.

Накануне сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.