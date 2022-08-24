Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

УЕФА предостерег РФС от включения крымских клубов в состав участников ФНЛ

Газета.Ruиещё 8

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал новость о возможном включении крымских команд в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

УЕФА предостерег РФС от включения крымских клубов в ФНЛ
Фото: ReutersReuters

В организации заявили, что подобный ход не найдет поддержки с ее стороны.

«Как указывалось ранее, мы напоминаем, что решение об участии крымских клубов в соревнованиях, организованных РФС, принято на Исполкоме УЕФА в декабре 2014 года.

Они не могут участвовать», — сообщили в пресс-службе организации Metaratings.

Накануне сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Подобный вопрос поднимали и в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.

Напомним, что российские клубы в сезоне 2022/23 участия в еврокубковых турнирах не принимают.

Футбол,РФС,УЕФА,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители