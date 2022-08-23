Шнякин объяснил, по какой причине «Сочи» не отпустил Нобоа в ЦСКА

Действующий контракт эквадорского футболиста с сочинцами рассчитан до лета 2023 года.

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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу возможного перехода центрального полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

Ранее 37-летний эквадорец заявил, что ответит согласием на трансфер в армейский клуб этим летом, однако сочинцы отказались отпускать футболиста в стан красно-синих.

– Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана , но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Исключение – ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба, – написал Шнякин в своем телеграм-канале.