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1 час назад

Шнякин объяснил, по какой причине «Сочи» не отпустил Нобоа в ЦСКА

Советский спортиещё 10

Действующий контракт эквадорского футболиста с сочинцами рассчитан до лета 2023 года.

Шнякин объяснил, по какой причине «Сочи» не отпустил Нобоа в ЦСКА
Фото: Советский спортСоветский спорт

Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался по поводу возможного перехода центрального полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

Ранее 37-летний эквадорец заявил, что ответит согласием на трансфер в армейский клуб этим летом, однако сочинцы отказались отпускать футболиста в стан красно-синих.

– Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана , но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Исключение – ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба, – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Напомним, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 81 матч, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Футбол,Дмитрий Шнякин,Кристиан Нобоа,
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