Бывшему футболисту «Манчестер Сити» Бенжамену Менди грозит пожизненное заключение, если будет доказана его вина в многочисленных изнасилованиях женщин, сообщает испанская газета Marca.
Защитник во время слушаний, проходящих в Англии, не признал свою вину в восьми изнасилованиях и одной попытке изнасилования, предположительно произошедших в период с 2018 по 2021 год.
Обвинение назвало Менди хищником, который превратил поиск женщин для секса в игру.
Статья, по которой обвиняется футболист, предусматривает тюремный срок от до пяти до 20 лет, а в особых случаях и пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что 28-летний француз заманивал женщин в свой особняк в Чешире, где насиловал их — после отказа или в момент, когда они были слишком пьяны, чтобы отказаться.
Менди встречался со множеством женщин в ночных клубах Манчестера, ему помогал сообщник — 41-летний Луи Саа. Вместе с Менди они склонили к сексу 13 женщин.
Некоторые из них рассказали, что по прибытии в особняк у них забирали телефоны — якобы для того, чтобы защитить Менди и других от нежелательных публикаций в социальных сетях.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны узнали о намерении пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Денниса Родмана посетить Россию в связи с делом Бриттни Грайнер из СМИ, и баскетболист не будет представлять во время своего визита американское правительство.