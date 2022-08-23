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2 часа назад

УЕФА по-прежнему против перехода крымских клубов в российский футбол

Sports.ruиещё 1

УЕФА отреагировал на возможное включение крымских клубов в систему российского футбола.

УЕФА против перехода крымских клубов в российский футбол
Фото: ReutersReuters

На этой неделе появилась информация, что ФНЛ планирует отправить делегацию для оценки готовности крымских команд вступить в лигу.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

Футбол,РФС,УЕФА,
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