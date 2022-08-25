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2 часа назад

Колосков рассказал, каким должен быть новый руководитель "Спартака"

Газета.Ruиещё 13

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал качества, которыми должен обладать новый руководитель московского "Спартака" после ухода Леонида Федуна. "Здесь речь должна идти не о фамилиях, а о том, с какой программой придет человек руководить таким клубом. Против "Спартака" всегда настраиваются по-особому. Поэтому человек должен быть особенный в руководстве — с хорошим авторитетом, с сильной управленческой школой. Должна быть и любовь к клубу, какая была у Федуна, который мог порвать за "Спартак". Здесь многогранные требования к такому руководителю", — цитирует Колоскова "Чемпионат". Напомним, компания "Лукойл" выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22). После 6 туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые делят второе место с ЦСКА, имея в своем активе по 13 очков. Лидером является "Зенит". Подопечные Сергея Семака имеют на одно очко больше. Ранее Властимил Петржела назвал главную ошибку Федуна в "Спартаке".

Колосков рассказал, каким должен быть новый руководитель "Спартака"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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