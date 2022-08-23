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1 час назад

«Молодец, русский!»: болельщики оценили дебют Дзюбы в турецком клубе

Елена Прошина

Турецкие болельщики остались довольны первой игрой российского нападающего Артема Дзюбы за «Адана Демирспор». Об этом сообщает InoProSport.

Болельщики оценили дебют Дзюбы в турецком клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дзюба вышел в стартовом составе и даже смог поразить ворота соперника на 66-й минуте. Впрочем, его клуб всё равно уступил «Фенербахче» со счётом 2:4.

Однако турецкие болельщики всё равно высоко оценили игру Дзюбы.

«Удар русской молнии!», «Молодец, русский!», «Хороший старт. Удачи в дальнейшем, Артем!», – написали комментаторы в социальных сетях.

Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента. По прошествии трех туров «Адана Демирспор» занимает в турецкой Суперлиге шестое место, имея на счету шесть очков.

Ранее дебют Дзюбы оценил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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